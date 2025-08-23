273 وفاة بسوء التغذية بينهم 112 طفلا منذ أكتوبر الماضي

حذر مدير مستشفى التحرير للأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخانيونس، الدكتور أحمد الفرا، من أن قطاع غزة دخل مرحلة "حاسمة وخطيرة" من المجاعة، في ظل الإغلاق الإسرائيلي المشدد للمعابر منذ مارس، ما حال دون وصول المساعدات الإغاثية والطبية.

وفي مقطع مصور نشرته وزارة الصحة لتوثيق الوضع داخل عيادات سوء التغذية، أوضح الفرا أن العيادة المخصصة للأطفال تعمل يومين فقط أسبوعيًا، لكنها تستقبل "ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف الحالات المتوقعة"، حيث يتم تشخيص ما لا يقل عن 52 حالة جديدة يوميًا.

وأشار إلى حالة الطفلة شهد محمد زعرب، البالغة من العمر عام ونصف، والتي تعاني من سوء تغذية شديد، حيث لا يتجاوز وزنها 5.8 كيلوغرامات مقارنة بالوزن الطبيعي الذي يجب أن يتراوح بين 11 و12 كيلوغرامًا، واصفًا حالتها بأنها "هيكل عظمي يكسوه الجلد" بعد فقدان الكتلة العضلية والدهون.

وأكد الفرا أن الوضع الصحي والإنساني في غزة "كارثي"، محذرًا من العواقب طويلة الأمد على الأطفال نتيجة نقص التغذية الحاد.

وفي هذا السياق، أكدت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) وصول المجاعة إلى شمال غزة، متوقعة امتدادها إلى دير البلح وخان يونس مع نهاية سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 273 فلسطينيًا، بينهم 112 طفلًا، استشهدوا بسبب سوء التغذية منذ أكتوبر الماضي، وسط اتهامات لحكومة (إسرائيل) بالتواطؤ مع عصابات تعترض المساعدات وتنهبها على الحدود.

يأتي هذا التحذير بينما تواصل (إسرائيل)، بدعم أميركي، حربها على غزة التي أوقعت حتى الآن أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع

المصدر: عرب 48

