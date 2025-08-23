وزارة الصحة: خطة عاجلة لإعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي بعد الدمار الكبير الذي لحق به

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن خطة لإعادة ترميم وتشغيل مستشفى غزة الأوروبي، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الاستهداف المباشر والممنهج من قبل قوات الاحتلال للمرافق الصحية والكوادر الطبية والبنية التحتية للقطاع الصحي.

وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي أن التقييم الأولي أظهر دمارًا كبيرًا في البنية التحتية للمستشفى، شمل شبكات الصرف الصحي والمياه، إلى جانب الأضرار التي أصابت المباني والتجهيزات وشبكات الكهرباء والأكسجين.

وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة تشغيل أولي عاجل للمستشفى في حال توفرت الموارد اللازمة، على أن يستغرق ذلك نحو شهرين بتكلفة تقديرية تبلغ 1.3 مليون دولار، بينما يحتاج التشغيل الكامل إلى مدة 6 أشهر وتكلفة إضافية تصل إلى 3 ملايين دولار.

وشددت الوزارة على أن الحاجة الملحة لإعادة تشغيل المستشفى تفرض نفسها في ظل الاكتظاظ الكبير في المرافق الصحية الأخرى، حيث يعاني المرضى والجرحى من نقص حاد في الخدمات الطبية، ما يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى وفاة العديد منهم في ظروف غير إنسانية.

وأكدت وزارة الصحة أن حماية المؤسسات الصحية ضرورة قصوى، معلنة أنها لن تقوم بإخلاء أي مستشفى في محافظة غزة رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل مستشفى غزة الأوروبي يعد أولوية لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطبية للسكان.