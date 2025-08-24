حماس: اعترافات "ميلر" تؤكد تعطيل نتنياهو لاتفاقات وقف النار

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن اعترافات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بشأن نوايا رئيس وزراء الاحتلال استمرار الحرب في غزة لعقود، تؤكد أنه كان يماطل ويكذب، بوضعه شروطاً جديدة عند الاقتراب من إنجاز الاتفاق.

والجمعة، أعلن المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ واشنطن بأنه سيواصل الحرب على غزة لعقود، وأن الإدارة الأمريكية كانت مدركة لتعنته بشأن وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، حيث أوضح ميلر أن وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، حذر "إسرائيل" في وقت مبكر من انطلاق الحرب من أنه "بدون خطة واضحة لمستقبل غزة، فإنها تخاطر بمواجهة تمرد لا نهاية له".

وأكدت حماس، في بيان لها، الأحد، أن تلك الاعترافات الأمريكية، وقبلها الإسرائيلية، تؤكد أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

وأشارت أن تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد، موافقة الحركة على مقترح الوسطاء، يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق.

وأوضح حماس أنها وافقت على صفقة جزئية، وأبدت استعداداً لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول.

وشددت على أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، محملة نتنياهو المسؤوليّة الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة.

ودعت لاستمرار الضغوط الرسمية والشعبية لوقف الإبادة والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

وختمت الحركة بالقول إن أكثر من اثنين وعشرين شهراً من العدوان أثبتت وَهْم "الانتصار المطلق" الذي "يثرثر به مجرمو الحرب نتنياهو وبن غفير وسموتريتش".