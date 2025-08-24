10 شهداء و58 إصابة من منتظري المساعدات شمالي القطاع

استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، بمجزرة إسرائيلية بحق منتظري المساعدات في منطقة السوادنية شمال غربي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 10 مواطنين بنيران قوات الاحتلال من منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي القطاع.

وأشار إلى أن 58 إصابة تم نقلهم إلى مستشفى حمد شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشنّ الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 62,686 شهيدًا و157,951 جريحًا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.