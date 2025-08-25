التجمّع الوطني في غزة: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة متعمّدة تستهدف تغييب الحقيقة

أدان التجمّع الوطني لعلماء ودعاة ومثقّفي غزة بأشدّ العبارات الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يوثقون الجرائم بحق المدنيين.

وأكد التجمّع في بيان صدر اليوم الاثنين (25 أغسطس 2025) أنّ ما جرى في مجمع ناصر "ليس حادثًا معزولًا، بل جريمة متعمّدة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف الإعلاميين والطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني، بهدف تغييب الحقيقة والتغطية على المجازر، وتهيئة الطريق لارتكاب مزيد من الجرائم".

وأشار البيان إلى أنّ استهداف الصحفيين "وصمة عار جديدة في جبين الاحتلال، ودليل على أنّه كيان خارج عن كل القوانين والأعراف"، مشددًا على أنّ الصحافة الحرّة ستظل شاهدة على الجرائم مهما حاول الاحتلال طمسها.

وطالب التجمّع منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لعقد اجتماع طارئ يصدر عنه موقف عملي واضح، ووثيقة شاملة لمواجهة هذا "التوحّش الإجرامي" استنادًا إلى مبادئ العدالة الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.

كما ناشد البيان الدول الإسلامية والعربية وأحرار العالم "التحرك الفوري لكبح جماح العدو الذي يستهتر بكل قيم الإنسانية"، مذكّرًا بأن التاريخ "لن يرحم من يتقاعس عن نصرة المظلومين أو يتخلّى عن مسؤوليته في حماية الإنسان وكرامته".

وختم التجمّع بيانه بالدعاء لشهداء الكلمة والحرية بالرحمة، وللجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن استهداف الإعلاميين في غزة "لن يطمس الحقيقة، بل سيزيد إصرار الصحفيين على مواصلة رسالتهم الإنسانية".