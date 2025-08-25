استشهاد الصحفي حسن دوحان برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس

استُشهد الصحفي حسن دوحان، اليوم الاثنين، بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على خيام نازحين قرب مجمع ناصر الطبي في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن دوحان أصيب بجروح خطيرة أثناء تغطيته الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، قبل أن يُعلن عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

ويأتي استهداف دوحان في إطار تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف المرافق الطبية واستهداف الطواقم الصحفية في محاولة لطمس الحقيقة ومنع نقل مشاهد المأساة اليومية في غزة إلى العالم.

وباستشهاد دوحان، يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية في قطاع غزة إلى 246 صحفيًا وصحفية منذ بدء حرب الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى جانب جرح واعتقال المئات واستهداف وتدمير المؤسسات والمقار الإعلامية.

وصباح اليوم ارتقى الزملاء الصحفيون حسام المصري (مصور وكالة رويترز)، ومحمد سلامة (مصور قناة الجزيرة)، ومريم أبو دقة (مُصوِّرة "اندبندنت عربية" وAP)، ومعاذ أبو طه (مصور شبكة NBC الأمريكية)، وأحمد أبو عزيز (مراسل شبكة "قدس فيد")، جراء استهداف مباشر بقصف إسرائيلي لمبنى استقبال الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.