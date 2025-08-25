87 شهيدًا بينهم 6 صحفيين في مجازر الاحتلال منذ فجر اليوم بقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 87 شهيدًا ارتقوا منذ فجر اليوم في قطاع غزة، بينهم 6 صحفيين، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وأشارت الوزارة إلى أن أكبر المجازر سُجّلت في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، حيث استهدفت طائرات الاحتلال أقسام المستشفى ومحيطه المكتظ بالمرضى والجرحى والنازحين، ما أدى إلى سقوط 45 شهيدًا على الأقل، بينهم طواقم طبية وصحفيون وعمال إغاثة.

وذكرت مصادر طبية أن القصف المباغت دمّر غرف عمليات وأقسام طبية حيوية، وحوّل ردهات المستشفى إلى مشاهد مأساوية؛ جثامين متفحمة، وأطفال فقدوا حياتهم على أسرّة العلاج، وأمهات ارتقين وهن يحضنّ أبناءهن.

وأكد شهود عيان أن لحظة الاستهداف شهدت وجود عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون عمليات إسعاف الجرحى، لتتحول كاميراتهم إلى شواهد دامية على جريمة جديدة استهدفت الصورة والكلمة معًا.

من جهتها، اعتبرت منظمات حقوقية أن قصف المستشفى وقتل الصحفيين والكوادر الطبية يشكّل جريمة حرب سافرة، ويؤكد أن الاحتلال يسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني وتدمير ما تبقى من المنظومة الإنسانية في القطاع.

ولا تزال الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها العنيف على مختلف مناطق القطاع، في وقتٍ تحذّر فيه وزارة الصحة من كارثة إنسانية متفاقمة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان محاصرين بالموت والجوع وانعدام الخدمات الصحية.