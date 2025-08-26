51 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم جراء عدوان الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51 شهيدًا منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف المناطق.

وأفادت الوزارة بأن الشهداء سقطوا جراء الغارات العنيفة والقصف المدفعي الذي استهدف منازل سكنية ومخيمات للنازحين، إضافة إلى الطرقات والأحياء المكتظة بالمدنيين، ما أدى أيضًا إلى وقوع عشرات الإصابات بعضها في حالة خطرة.

وأكدت مصادر طبية وإنسانية أن من بين الشهداء عددًا من النساء والأطفال، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وسط دمار واسع، ونقص حاد في الإمكانات الطبية والوقود.

ويأتي ذلك في ظل استمرار استهداف الصحفيين وعمال الإغاثة، الأمر الذي يفاقم من المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة منذ أشهر تحت القصف والحصار.