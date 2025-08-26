التعليم يواجه الإبادة.. أكثر من 18 ألف طالب شهيد بغزة والضفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء من الطلبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ 18 ألفًا و489 طالبًا، فيما أُصيب 28 ألفًا و854 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت" أن قطاع غزة وحده سجّل استشهاد 18 ألفًا و346 طالبًا وإصابة 27 ألفًا و884 آخرين، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 143 طالبًا، وأُصيب 970 آخرون، إلى جانب اعتقال 740 طالبًا.

وأدى العدوان كذلك إلى استشهاد 970 من المعلمين والإداريين، وإصابة 4 آلاف و533 آخرين في كل من غزة والضفة الغربية، فيما تم اعتقال 199 موظفًا في الضفة.

دمار واسع في المؤسسات التعليمية

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان خلّف دمارًا واسعًا في البنية التحتية التعليمية، بتدميره 160 مدرسة حكومية بشكل كامل في قطاع غزة، إلى جانب 63 مبنى جامعيًا.

كما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" للقصف والتخريب، فيما أُزيلت 25 مدرسة بشكل كامل من السجل التعليمي، بما فيها من طلاب ومعلمين.

وفي الضفة الغربية، وثّقت الوزارة تخريب 152 مدرسة، إضافة إلى اقتحامات متكررة طالت 8 جامعات وكليات، مما دفع مؤسسات التعليم العالي إلى التحول للتعليم الإلكتروني في ظل استمرار التهديدات الأمنية.

واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بتجديد الدعوة إلى تحييد المؤسسات التعليمية والكوادر التربوية والطلبة عن دائرة الاستهداف، محذّرة من الآثار الكارثية طويلة الأمد على مستقبل التعليم في فلسطين.