الاتحاد الأوروبي: قتل الاحتلال صحفيين وعاملين بالمجال الصحي ومدنيين غير مقبول إطلاقاً

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن "مقتل خمسة صحفيين وأربعة عاملين في المجال الصحي وعدد من المدنيين في غزة أمس جراء غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا، أمرٌ غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف، في بيان، يجب حماية المدنيين والصحفيين بموجب القانون الدولي، وجدد دعوته لـ"إسرائيل" باحترام القانون الإنساني الدولي وضمان التحقيق في هذه الهجمات.

وعلق الاتحاد الأوروبي على بيان "إسرائيل" بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل، بالقول: "لقد سقط عدد كبير جدا من القتلى في هذا الصراع".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع عائلات الشهداء، ومع المجتمع الصحفي، ومع جميع المدنيين في غزة الذين ما زالوا يدفعون الثمن الباهظ.