آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش حتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 62819 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 158629، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

00:59 استشهاد امرأة وطفلة جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:54 قصف مدفعي إسرائيلي على وسط وشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:42 وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مخيم القادسية غرب محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:38 قصف من مسيرة إسرائيلية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:31 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الأعمال العدائية تدمر غزة ومزيد من الناس يموتون بسبب الجوع

00:15 شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البايض قرب مسجد الهجاني بحي الدرج وسط مدينة غزة