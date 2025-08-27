38 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم جرّاء غارات الاحتلال

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 38 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات مكثفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، وفق ما أكدت مصادر طبية.

وأفادت المصادر أن بين الشهداء نساءً وأطفالًا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، بعضهم بحالة خطرة، نتيجة استهداف منازل سكنية وأحياء مكتظة بالسكان في مدينة غزة والمناطق الوسطى وخان يونس ورفح.

الهجمات الإسرائيلية تسببت كذلك في دمار واسع للبنية التحتية، حيث سويت عدة منازل بالأرض، واندلعت حرائق في مناطق مستهدفة، وسط صعوبة كبيرة أمام طواقم الدفاع المدني والإسعاف في الوصول إلى مواقع القصف المستمر بسبب شدته.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعيش فيه غزة أوضاعًا إنسانية بالغة السوء، وسط تحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الصحية والإغاثية في حال تواصل الغارات بهذا الشكل الكثيف.