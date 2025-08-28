مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ692

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ692 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط حصار خانق حرم أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ما فاقم المجاعة وأودى بحياة 313 مواطنًا بينهم 119 طفلًا قضوا جوعًا وعطشًا.

وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا عسكريًا خطيرًا شمال قطاع غزة، حيث توغل جيش الاحتلال في منطقة جباليا النزلة، وسط قصف مكثف واشتباكات عنيفة، بالتوازي مع استهداف منازل المدنيين، أبرزها قصف طائرات مروحية منزل عائلة غانم في بلوك (10) بمخيم البريج وسط القطاع.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فيما تكرر المشهد شمال القطاع حيث ارتقى 4 شهداء جراء القصف على تجمع للمواطنين المنتظرين المساعدات.

وطالت الاعتداءات الإسرائيلية بناية سكنية قرب سوق الذهب بشارع عمر المختار في البلدة القديمة بمدينة غزة، ومحيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات، إضافة إلى قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في خانيونس ورفح ودير البلح.

كما استشهد عدد من المواطنين في قصف استهدف شقة سكنية قرب برج فلسطين بشارع الشهداء بمدينة غزة، بينهم المواطن أنور روحي الشبراوي، بينما ارتقى آخرون في استهدافات متفرقة بمناطق خانيونس وشرقها.

إلى ذلك، واصلت الطائرات المسيرة "كواد كابتر" تحليقها على ارتفاعات منخفضة في حي الصبرة جنوب غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية قذائفها وقنابل الإنارة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وبحسب المصادر الطبية، فإن حصيلة الشهداء والجرحى مرشحة للارتفاع مع استمرار القصف البري والجوي والبحري على مختلف أنحاء القطاع.