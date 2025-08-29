أبو عبيدة: الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا إذا فكر باحتلال غزة

أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أن أي محاولة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة ستعود وبالًا على القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال، مؤكّدًا أن جيش الاحتلال سيدفع “ثمنًا باهظًا من دماء جنوده”، مع تزايد فرص أسر جنود جدد.

وأشار أبو عبيدة في تصريح عاجل إلى أن مقاتلي القسام في حالة “استنفار وجاهزية عالية”، وأنهم مستعدون لتقديم “نماذج بطولية في المواجهة والاستبسال”، مؤكدًا أن الغزاة سيتلقون “دروسًا قاسية”.

واتهم الناطق باسم القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه بـ”الإصرار على تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، واختفاء معظم جثث قتلاهم إلى الأبد”، محمّلًا جيش الاحتلال وحكومته المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأوضح أن كتائب القسام “ستحافظ على الأسرى بقدر المستطاع”، لافتًا إلى أنهم سيكونون مع المقاتلين في جبهات القتال وتحت الظروف ذاتها من المخاطرة والمعيشة، مضيفًا أن الحركة ستعلن عن أي أسير يقتل بفعل القصف “بالاسم والصورة والإثبات”.