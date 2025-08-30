12 شهيداً في مجزرة إسرائيلية استهدفت مخبزاً وخيمة للنازحين بحي النصر غرب غزة

ارتكبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة جديدة في حي النصر غرب مدينة غزة، راح ضحيتها 12 شهيداً على الأقل وعشرات الجرحى، بعد استهدافها مخبزاً وخيمة يأوي إليها نازحون من الحي ذاته.

وقالت مصادر محلية إن الصواريخ الإسرائيلية أصابت بشكل مباشر المخبز الذي كان مكتظاً بالمدنيين الباحثين عن رغيف الخبز وسط شح المواد الغذائية في القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، بعضهم تفحمت جثامينهم داخل المكان.

كما استهدفت الغارات خيمة تضم نازحين من سكان المنطقة، لتتحول في لحظات إلى ركام وأشلاء متناثرة، في مشهد يعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الأهالي تحت القصف والحصار.

وأكدت المصادر الطبية في مجمع الشفاء وصول جثامين 12 شهيداً إلى جانب العشرات من المصابين، بينهم أطفال ونساء، فيما لا تزال الطواقم الطبية تعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية، ما يفاقم من صعوبة إنقاذ الجرحى.

ويأتي هذا الاستهداف في إطار الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ ساعات الصباح على أحياء مدينة غزة، حيث تركزت الغارات على المرافق المدنية والأسواق والمنازل، مخلّفة دماراً واسعاً وأوضاعاً إنسانية كارثية.

ويشهد قطاع غزة منذ بداية العدوان تصعيداً غير مسبوق، حيث أصبح البحث عن الخبز والماء مأساة يومية، فيما يلجأ السكان إلى المخابز القليلة المتبقية رغم خطر الاستهداف، لتتحول رحلة البحث عن رغيف إلى رحلة موت محقق تحت صواريخ الاحتلال.

