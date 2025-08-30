حماس تدين مجزرة حي النصر وتدعو لتصعيد الحراك الشعبي لوقف الإبادة في غزة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني عقب استهدافه مخبزاً مكتظاً بالمواطنين في حي النصر غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنياً على الأقل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي صدر عنها اليوم، أن ما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع هو جزء من سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج الذي تنفذه حكومة الاحتلال بغطاء أمريكي كامل، وسط صمت دولي مريب.

وطالبت حماس المجتمع الدولي ودول العالم الرافضة لجرائم الاحتلال بزيادة خطواتها وإجراءاتها ضد الكيان المارق، مشددة على ضرورة تحرك جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتصعيد الحراك الشعبي الضاغط في العواصم والساحات، حتى وقف ما وصفته بـ"المحرقة المستمرة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.