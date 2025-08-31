مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ695

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ695 على التوالي، وسط تصعيد دموي خلف منذ فجر السبت استشهاد 83 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء، جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال مختلف مناطق القطاع.

فجر اليوم الأحد، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون عقب استهداف خيام النازحين قرب أبراج المقوسي شمال غربي مدينة غزة، فيما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة أبو إسكندر، ونفذت قواته عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي غزة وفي جباليا. كما أعلن مستشفى القدس عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحروق بالغة بعد انفجار طائرة مسيّرة داخل خيمة للنازحين في مدرسة "أم القرى" الملاصقة للمستشفى.

وفي تطور آخر، استشهد خمسة مواطنين، بينهم أطفال، إثر استهداف "كافيه شوب" مقابل موقع بدر في الشاطئ الشمالي، عُرف منهم: عيد رمضان سعد الله، عبد الرحمن عيد سعد الله، شادي محمد نصر، ريماس عيد سعد الله، وأحمد محمد نصر. كما أسفر قصف خيام نازحين قرب مبنى وزارة الداخلية في حي تل الهوا عن شهداء وإصابات، بالتزامن مع اندلاع حرائق في منازل وخيام بفعل هجمات الطائرات المسيّرة.

مستشفى العودة في النصيرات استقبل 13 إصابة عقب قصف استهدف مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين جنوب وادي غزة، فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف لمناطق شرقي غزة وجباليا وخان يونس وصولًا إلى وادي غزة.

مساء أمس السبت، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة عقب استهداف عمارة "بسيسو" السكنية المأهولة في حي الرمال الشمالي بمدينة غزة دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

بالتوازي مع جرائم القصف، تواصل سياسة التجويع الممنهجة حصد الأرواح، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 10 وفيات جديدة بسبب الجوع وسوء التغذية خلال 24 ساعة فقط، بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة إلى 332 شهيدًا، من بينهم 124 طفلًا، في ظل تقاعس دولي عن وقف المأساة الإنسانية المتفاقمة.