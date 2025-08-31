الاحتلال فجّر 80 روبوتًا مفخخًا خلال 3 أسابيع في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي (953) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، من بينها تفجير أكثر من 80 روبوتًا مفخخًا داخل الأحياء السكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما تسبب في تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات وتعريض أرواح المدنيين للخطر.

وأكد البيان أن الاحتلال يواصل فرض سياسة التجويع بحق سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة وشمالها، من خلال منع إدخال الغذاء والماء، ما أدى إلى استشهاد 332 مواطنًا بينهم 124 طفلًا.

وأشار المكتب إلى أن هذه السياسات تأتي ضمن جريمة الترحيل القسري والتطهير العرقي، في وقت يرفض فيه أكثر من مليون فلسطيني النزوح نحو الجنوب، متمسكين بالبقاء في بيوتهم رغم القصف والحصار.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم وحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.