الجامعة العربية: دعم فلسطين لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة

دعت جامعة الدول العربية إلى تقديم دعم إنساني واجتماعي عاجل لفلسطين، مؤكدة أن هذا الدعم لم يعد خيارًا، بل ضرورة تتصدر أولويات العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، برئاسة تونس، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء وعدد من المنظمات المتخصصة.

وأكدت الجامعة أهمية المقترحين المقدمين من دولة فلسطين، واللذين يركّزان على توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدّد الاجتماع على ضرورة صياغة توصيات عملية تُرفع لاجتماع كبار المسؤولين، تمهيدًا لاعتمادها في الاجتماع الوزاري، لتعزيز فعالية المجلس في دعم القضايا الاجتماعية العربية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية، واقعًا إنسانيًا وميدانيًا بالغ الخطورة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن تدهور شامل في الأوضاع المعيشية والاجتماعية.

في قطاع غزة، يواجه أكثر من 2.3 مليون فلسطيني خطر المجاعة ونقصًا حادًا في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، نتيجة الحصار الخانق ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في البنية التحتية وارتفاع معدلات الوفاة، خاصة بين الأطفال وكبار السن.

أما في الضفة الغربية، فتتصاعد الاعتداءات اليومية من قوات الاحتلال والمستوطنين، وسط حملات اقتحام واعتقالات وهدم للمنازل، إلى جانب التوسع الاستيطاني وقيود مشددة على حركة الفلسطينيين، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من معاناة السكان.