57 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 15 من منتظري المساعدات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الفجر ارتفعت إلى 57 شهيدًا، في حين أصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة جراء القصف العنيف الذي استهدف أحياء سكنية ومناطق تجمعات مدنية.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 15 شهيدًا كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية، قبل أن تطالهم نيران قوات الاحتلال، ما يرفع من مأساوية الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه سكان غزة ظروفًا كارثية بفعل الحصار المستمر، وسط انهيار المنظومة الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يضاعف معاناة الجرحى والمصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية وصعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى مناطق الاستهداف.