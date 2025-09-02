الرسالة نت

10 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف طالبي المساعدات جنوب غربي خانيونس

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتقاء 10 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا لمدنيين قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا كانوا ضمن مئات المواطنين الذين تجمعوا في المنطقة على أمل الحصول على مساعدات إنسانية، قبل أن تطالهم نيران الاحتلال، ما أسفر أيضًا عن وقوع عدد من الإصابات.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في مواقع توزيع المساعدات بمختلف مناطق القطاع، في وقتٍ يعيش فيه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية جراء الحصار ونقص الغذاء والدواء.

 

