استشهاد المصور الصحفي رسمي سالم بمدينة غزة

ارتقى الزميل الصحفي رسمي جهاد سالم، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين المدنيين في مدينة غزة.

وقال مراسلنا إن المصور الصحفي رسمي سالم؛ والذي يعمل لدى شركة "المنارة للإعلام"، قد استشهد وأصيب 3 مواطنين آخرين؛ جراء قصف طائرة استطلاع حربية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في شارع أبو الأمين، قرب دوار الجلاء بمدينة غزة.

وباستشهاد الصحفي "سالم" يرتفع عدد الصحفيين الشهداء منذ فجر اليوم الثلاثاء إلى شهيدين؛ عقب الإعلان عن ارتقاء الزميلة الصحافية إيمان الزاملي برصاص الاحتلال شمالي مدينة خان يونس.

ووفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة، فقد استشهد 249 صحفيًا وصحافية بنيران وقصف الاحتلال منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويوم الأحد؛ 31 أغسطس الماضي، أُعلن عن ارتقاء الصحافية إسلام محارب عابد؛ وهي مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية في قطاع غزة.

وأسفرت غارات واستهدافات الاحتلال منذ فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 100 مدني؛ غالبيتهم في مدينة غزة، و23 من منتظري المساعدات، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب المجاعة ونقص الغذاء.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 697 تواليًا، عدوانه العسكري وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مرتكبًا مجازر جديدة طالت مناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع.