القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" رداً على "عربات غدعون 2" الصهيونية

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في حديث لقناة الجزيرة، عن إطلاق سلسلة عمليات عسكرية جديدة تحت اسم "عصا موسى"، وذلك ردًا على ما يسمى بعملية "عربات غدعون 2" التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني.

وأوضح المصدر أن باكورة عمليات "عصا موسى" نُفذت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات قليلة من إعلان الاحتلال بدء عمليته العسكرية، مؤكدًا أن قوات العدو شاهدت بأعينها جاهزية المجاهدين في الميدان، وما جرى حتى الآن "ليس إلا غيضًا من فيض ما ينتظر العدو في غزة".

وأضاف المصدر أن هذه السلسلة القتالية تحمل رسالة واضحة، مشيرًا إلى أنه "كما أفشلت منظومة حجارة داود عملية عربات غدعون وأقر الاحتلال بفشلها، فإن عصا موسى ستُسجّل معجزات جديدة في مواجهة الاحتلال".