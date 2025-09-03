10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجريسي شمال غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بارتقاء 10 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الجريسي في شارع النفق شمال مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارة كانت عنيفة، وأدت إلى تدمير المنزل بشكل شبه كامل، مما أسفر عن سقوط الشهداء وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، بعضهم في حالات حرجة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة وسط ظروف إنسانية صعبة ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي تستهدف الأحياء السكنية المكتظة في غزة، والتي خلفت خلال الساعات الأخيرة عشرات الشهداء والجرحى، في وقت يحذر فيه الأطباء من تفاقم الكارثة الإنسانية بسبب تواصل العدوان ومنع دخول الإمدادات الطبية.