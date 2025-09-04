مجزرتان إسرائيليتان: 11 شهيداً بينهم 7 أطفال في استهداف خيام نازحين بغزة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين مع ساعات فجر اليوم الخميس، أسفرتا عن ارتقاء 11 شهيداً معظمهم من الأطفال، في استهداف مباشر لخيام نازحين وسط وغرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن 7 شهداء من عائلة أبو العيش، بينهم 4 أطفال، ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال خيمتهم في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مجزرة أخرى، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب دوار أبو مازن غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء بينهم 3 أطفال.

وتضاف هذه الجرائم إلى سلسلة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق العائلات النازحة، في ظل غياب الملاجئ الآمنة واستمرار استهداف المدنيين العُزّل في مختلف مناطق القطاع.