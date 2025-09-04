غزة: 19 وفاة جراء الجوع خلال 24 ساعة وسط تحذيرات أممية من مجاعة خانقة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، وفاة 19 مواطناً نتيجة التجويع وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الخانق ونقص المساعدات الإنسانية الأساسية.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 53 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء قصف قوات الاحتلال وإطلاق النار المباشر على المدنيين في مناطق متفرقة من غزة.

من جانبه، حذّر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من أن المجاعة باتت تخنق مدينة غزة، مشيراً إلى أن تداعياتها الكارثية بدأت تمتد إلى مناطق أخرى داخل القطاع، ما ينذر بكارثة إنسانية أوسع إذا لم يتم إدخال المساعدات بشكل عاجل وفوري.