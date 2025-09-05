حماس تدين استهداف الأبنية السكنية وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، يائير كاتس، تصعيد عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم إن استهداف الأبراج السكنية المكتظة بالسكان والنازحين يأتي في إطار محاولة لدفع أهالي المدينة إلى الهجرة قسراً، واصفة ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية. وأضافت أن ادعاءات الاحتلال باستخدام هذه الأبنية من قبل المقاومة تعتبر ذرائع لتبرير القصف.

وأكدت حماس أن تصريحات كاتس بشأن “إخلاء المباني قبل قصفها” تعكس سياسة تهجير ممنهج، مشيرة إلى أن المدنيين يُستخدمون كرهائن لفرض شروط الاحتلال.

ودعت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمؤسسات القضائية الدولية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ “الفاشية الصهيونية”، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما تعتبره جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع المطالبة بتفعيل ملفات الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وفرض العقوبات الدولية الرادعة.

واختتمت الحركة تصريحها بالإشارة إلى أن محاولات الحكومة الإسرائيلية توسيع الحرب لن تحقق سوى المزيد من الخسائر لشعبها وجيشها، وفق تعبيرها