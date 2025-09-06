مكتب نتنياهو يتعاقد مع "غوغل" للترويج لأكاذيبه

تحاول "إسرائيل" بشتى الوسائل، التغطية على الفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة، والتستر على جرائم الحرب المستمرة منذ نحو عامين، ورسم صورة مختلفة للعالم، عبر تطويع كل الطرق والوسائل، وإنفاق أموالًا طائلة.

ولم تكتف "إسرائيل" بملاحقة الصحفيين على أرض القطاع، ومنع الصحافة الأجنبي من دخوله، للحيلولة دون وصول صور المجازر وعمليات النسف والتدمير وقتل الأطفال، إلى العالم، بل توسعت لاستغلال المنصات الرقمية للترويج لعملات الكذب والتزوير والادعاءات الباطلة.

وأبرم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرًا، اتفاقًا مع شركة "غوغل"، تصل قيمته نحو 45 مليون دولار، للترويج لرواية "تل أبيب"، والتنصل من جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وأفاد موقع "دروب سايت نيوز" بأن "شركة غوغل، وقعت أواخر يونيو/حزيران عقدًا مدته 6 أشهر بقيمة 45 مليون دولار، كي تساهم في الترويج لرسائل الحكومة الإسرائيلية والتقليل من شأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وتشمل الحملة إعلانات مدفوعة على الفيديوهات ولمؤثرين أمريكيين، وإنفاق ملايين الدولارات على منصات مثل إكس وOutbrain/Teads، بهدف ترسيخ رواية "إسرائيل"

وانتشرت على نطاق واسع إعلانات حكومية إسرائيلية تُنكر وجود مجاعة في غزة، بما في ذلك مقطع مصور على يوتيوب من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية، يدّعي توفر الطعام الكافي.

وأشار التقرير إلى أن "دعاية غوغل لفائدة الحكومة الإسرائيلية تزامنت مع موجة احتجاجات عالمية على تفاقم الجوع في غزة" جراء الحصار والحرب.

ولفت التقرير أيضا إلى أنه هناك منذ العام الماضي حملة إعلانات إسرائيلية على غوغل لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة الرئيسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أفادت مجلة WIRED.

وتُواصل "إسرائيل" المدعومة أمريكيا وأوروبيا جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة المحاصر للشهر 23، تزامنا مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر مروعة، إضافة إلى إحكام الحصار وتجويع أهالي القطاع بشكل ممنهج.