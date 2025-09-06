الرسالة نت

لازاريني: الناس في غزة يموتون صمتًا بسبب الجوع

الرسالة نت - وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن الناس في غزة يبحثون عن الطعام، ويموتون صمتًا بسبب الجوع.

وأضاف لازاريني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عُقد في القاهرة يوم السبت، أن الاستجابة الإنسانية في غزة تنهار، وعلينا أن نوقف الجوع وإيجاد حل لهذه المسألة.

وتابع "ينبغي السماح للمنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات في غزة ورفع القيود المفروضة عليها".

ووصف لازاريني الوضع المالي لـ"أونروا" بأنه سيئ، وينبغي على الدول العربية تقديم الدعم المادي اللازم للوكالة.

