بلدية غزة: عجز مائي يتجاوز 72% والمدينة تواجه أزمة مياه غير مسبوقة

أكد حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، أن المدينة تعيش أزمة مياه غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد، مشيراً إلى أن القصف المتواصل أدى إلى تدمير معظم آبار المياه وتعطيل الشبكات الحيوية.

وأوضح مهنا في تصريح لـالرسالة نت أن احتياج سكان المدينة اليومي يبلغ 100 ألف متر مكعب، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 12,425 مترًا مكعبًا فقط، إضافة إلى ضخ غير مستقر من خط "مكروت" الإسرائيلي بكمية لا تتعدى 15 ألف متر مكعب، ما يرفع نسبة العجز المائي إلى 72.6%.

وبيّن أن 24 بئرًا فقط تعمل من أصل 99، في حين دُمّر 56 بئراً بشكل كامل، وخرجت 16 بئراً أخرى عن الخدمة لوجودها في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، من بينها بئر رقم 9 في حي الشيخ رضوان الذي تعطل بفعل القصف المباشر.

وأشار إلى أن نقص السولار وعدم توفر قطع الصيانة ومواد التشغيل، إلى جانب توقف مشاريع حيوية مثل آبار الشيخ رضوان (10 و11) ومشروع اليونيسف، كلها عوامل ضاعفت الأزمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين والضغط الكبير على الشبكة.

ووصف مهنا ما يجري في أحياء الشيخ رضوان والشجاعية والتفاح والزيتون بأنه "جريمة حرب ممنهجة" تستهدف حرمان السكان من المياه وإجبارهم على النزوح القسري.

وطالب المتحدث باسم بلدية غزة المجتمع الدولي والجهات الإنسانية بالتحرك العاجل لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر بشكل كامل، والسماح بإدخال المعدات وقطع الغيار والسولار اللازم لتشغيل الآبار، وتمكين الفرق الفنية من الوصول إلى مناطق الاستهداف لإعادة تشغيل المرافق الأساسية.