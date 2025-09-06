13 شهيدًا وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال تجاه طالبي المساعدات شمال غزة

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 6 سبتمبر/أيلول 2025، على ارتكاب مجزرة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أن أطلق الرصاص بشكل مباشر صوب آلاف المدنيين من طالبي المساعدات الإنسانية.

وأكدت المصادر الطبية استشهاد 13 مدنيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة، جراء هذا الاستهداف المباشر للنازحين العُزّل الذين تجمعوا في محاولة للحصول على الغذاء.

وتتكرر اعتداءات قوات الاحتلال على نقاط توزيع المساعدات في غزة، في وقت يعيش فيه السكان أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل الحصار المستمر منذ نحو عامين والحرمان من أبسط مقومات الحياة