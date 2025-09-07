خالدية أبو بكرة لقناة الجزيرة: يجب توجيه رسالة تهديد حازمة للاحتلال

قالت خالدية أبو بكرة منسقة "حركة نساء فلسطين – الكرامة" والمشاركة في "أسطول الصمود العالمي" في تصريح خاص لقناة الجزيرة "يسعدنا أن نرى القافلة تكبر يوميًا، وقد أصبحت اليوم تضمّ مشاركين من أربعٍ وأربعين دولة. وقد لاحظنا وجود دعوات من شعوبنا في عدد من الدول العربية للمشاركة في القافلة، وهو أمر إيجابي، وإن كنّا نرى أنّه من الطبيعي أن يكونوا في طليعة المشاركين قبل غيرهم."

وأضافت "إنّنا نتمنى أن نشهد مشاركة عربية أوسع، وخصوصًا من مصر والدول المجاورة لفلسطين، لما تمثّله هذه المشاركة من أهمية بالغة في دعم القافلة وتثبيت حضورها على الأرض."

وأكدت على أهمية دور النقابات العمالية بالقول" نثمّن موقف عمال الموانئ في إيطاليا الذين وجّهوا تهديدًا صريحًا لـ “دولة الكيان" بإغلاق موانئ أوروبا بالكامل في حال التعرّض لأي مكروه للقافلة أو لأسطول الحرية، وهو موقف نضالي يعكس تضامنًا عالميًا حقيقيًا."

وشددت أبو بكرة على توجيه الضغط لكيان الاحتلال، مشيرة بالقول "آن الأوان لتوجيه رسالة حازمة إلى دولة الاحتلال التي ما زالت ترتكب جرائمها بلا رادع، واليوم نشهد موقفًا مشرفًا من الطبقة العاملة حول العالم، حيث تقف وتُهدِّد دفاعًا عن القافلة والأسطول، الأمر الذي يمنحنا شعورًا قويًا بأنّنا مسنودون ومدعومون.

ونوهت الناشطة الفلسطينية على أنّ "واجب الشعوب اليوم ألا يقتصر على حماية الأسطول فحسب، بل أن تكون العيون والجهود متجهة أيضًا نحو غزة المحاصرة، حيث تتواصل جرائم العدو كما رأينا في قصفٍ لبرج مشتهى، إلى تهديدات بتدمير أبراج سكنية في خان يونس، فيما لا يزال القتل والتجويع مستمرًا بحق أهلنا في القطاع."