وفد قيادي من حماس يختتم زيارة إلى مصر للتشاور حول سبل إنهاء الحرب على غزة

اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس زيارة إلى جمهورية مصر العربية، مساء السبت، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد العدوان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وضم الوفد، الذي ترأسه القيادي زاهر جبارين، كلاً من حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث عقد سلسلة لقاءات في القاهرة مع فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية ورجال أعمال، بهدف التشاور وتعزيز العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية لمواجهة المرحلة الراهنة.

وأكدت اللقاءات على أن وحدة الموقف والميدان تشكل الضمانة الحقيقية لإنهاء الحرب، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى التدمير والتهجير الممنهج، ومحاولات إعادة احتلال مدينة غزة.

واتفقت الفصائل الفلسطينية المشاركة على مواصلة الجهود السياسية والميدانية لإسناد صمود غزة، ومواجهة العدوان المتصاعد في الضفة الغربية والقدس، إلى جانب بلورة رؤية وطنية مشتركة لإدارة المعركة وما بعدها.