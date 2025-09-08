مقتل 4 جنود "إسرائيليين" بكمين للمقاومة في جباليا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن مقتل أربعة جنود من سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابتهم في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب ما نقله موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي (منصة غير رسمية)، فإن الانفجار وقع قرابة الساعة الخامسة فجرًا، حينما أُلقيت عبوة ناسفة تجاه طاقم دبابة إسرائيلية، تبعها إطلاق نار مباشر على قائد الدبابة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل جميع أفراد الطاقم.

وفيما لم يصدر بعد بيان رسمي من جيش الاحتلال حول طبيعة العملية، تحدثت منصات إسرائيلية غير رسمية عن مقتل الجنود الأربعة، وسط حالة من التكتّم الإعلامي حول حجم الخسائر.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من عملية إطلاق نار نوعية نفذها فلسطينيان صباح اليوم أيضًا في مدينة القدس، وأسفرت عن مقتل 7 مستوطنين وإصابة 12 آخرين.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته البرية في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، خاصة في محيط جباليا وبيت لاهيا، وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي كثّفت من كمائنها وتفجير العبوات الناسفة ضد القوات المتوغلة.

وبحسب آخر إحصائية منشورة من جيش الاحتلال في 29 آب/ أغسطس الماضي، فقد ارتفع عدد القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب على غزة إلى نحو 900 جندي وضابط، وسط اتهامات متكررة من جهات إسرائيلية بإخفاء الحصيلة الحقيقية لقتلاه وجرحاه.