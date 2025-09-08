مقال: رسائل عملية القدس البطولية

• عملية القدس تؤكد صمود المدينة ومقدساتها كجزء من الشعب الفلسطيني، وتبرز قدرة المقاومة على المبادرة وتنفيذ عمليات نوعية بدقة عالية.

• العملية تعزز ثقة الفلسطينيين بقدرتهم على حماية أرضهم ومقدساتهم، وتضاعف الضغط النفسي والمعنوي على الاحتلال، ما يضع قيادته في موقف العاجز أمام حماية جبهته الداخليه.

• العملية ترسل رسائل واضحة عن قوة وفاعلية المقاومة، وتثبت أن القدس وغزة جزء من منظومة واحدة للصمود والمواجهة.

• العملية لا يمكن فصلها عن ما يحدث في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل تهديداتها بدخول المدينة واحتلالها، وتهديد وزير الجيش بشن عاصفة على غزة.

•جاءت العملية متزامنة مع استهداف مطار ريمون بمسيرات، لليوم الثاني على التوالي من اليمن، مما يثبت أن كل ما فعلته إسرائيل خلال عامين لم يؤثر على جدوة المقاومة في القدس وغزة.

• كم أن كمين جباليا ليس منفصلًا عن ذلك، حيث أسفر الكمين عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عمليات محكمة، مؤكدة أن الاحتلال لا يمكن أن يشعر بالأمن طالما يمارس جرائمه في غزة.

