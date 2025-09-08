الرسالة نت

باسم نعيم: الأفكار الأميركية ليست اتفاق وقف حرب بل صيغة لفرض الاستسلام

قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم إن ما يطرحه الطرف الأميركي في ما يسمى "اتفاق وقف إطلاق النار" لا يعدو كونه أفكارًا أولية تهدف بالأساس إلى دفع المقاومة لرفض العرض، وليس التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نعيم أن الأفكار الأميركية تتضمن شروطًا تعجيزية، أبرزها:

تسليم الأسرى جميعًا في اليوم الأول.

انسحاب قوات الاحتلال من غزة مرهون بتشكيل حكومة ترضى عنها إسرائيل.

التطرق إلى مصير قيادة حماس وكوادرها.

نزع سلاح المقاومة، في ظل غياب أي حديث عن إعادة إعمار القطاع

وأكد نعيم أن حماس وبقية فصائل المقاومة معنيون بالتوصل إلى اتفاق عادل ينهي الحرب، لا أن يوقعوا على ما وصفه بـ"وثيقة استسلام".

 

