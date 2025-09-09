عوائل مدينة غزة تعلن رفضها النزوح وتؤكد على الثبات في وجه العدوان

أصدر تجمع عوائل مدينة غزة اليوم الثلاثاء بياناً أكد فيه رفضه القاطع لدعوات الاحتلال إلى النزوح، مشدداً على التمسك بالبقاء في المدينة رغم اشتداد العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح البيان أن ما يطرحه الاحتلال تحت مسمى "الإخلاء المؤقت" ليس إلا مخطط تهجير قسري يستهدف اقتلاع أهل غزة من أرضهم ومحو وجودهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد والثبات في وجه هذه الخطة.

ودعا التجمع جميع العوائل في القطاع إلى خوض معركة الدفاع عن غزة كلٌ من موقعه وبوسائله، كما طالب الجهات الوطنية والمجتمعية بتعزيز صمود المواطنين وتوفير احتياجاتهم داخل المدينة، محذراً وسائل الإعلام من ترويج رواية الاحتلال حول ما يسمى "المناطق الإنسانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الثبات هو سلاحنا، وغزة ستبقى لأهلها عصية على الاقتلاع".