إدانات عربية ودولية واسعة لاستهداف "إسرائيل" قادة من حماس في الدوحة

أدانت العديد من الدول العربية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت، اليوم الثلاثاء، وفدًا من قادة حركة حماس بالعاصمة القطرية، الدوحة، في محاولة لاغتيالهم.

الجامعة العربية تدين الهجوم

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل، على بنايات سكنية في الدوحة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان، إن «الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض كلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها على غزة».

وأضاف:"الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها".

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية على أن "السلوك الإسرائيلي صار خارجًا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت، بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة".

وكان الأردن في صدارة الدول التي أدانت هذه العملية، إذ أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بأشد العبارات «العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر»، مؤكدًا أنه «خرق فاضح للقانون الدولي، وتهديد خطير لأمن الشعب القطري الشقيق والمقيمين في قطر، وامتداد للعدوانية الإسرائيلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها».

وكتب الصفدي عبر حسابه على موقع إكس: «‏أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم».

وأضاف أن «إسرائيل ‏ستظل تتمادى في عدوانيتها، وفي حروبها الوحشية وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردعها ولجم عدوانيتها».

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، استهداف الكيان الصهيوني لقادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي ذات السياق قالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين لاعتداء الكيان الإسرائيلي باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتعده عملًا جبانًا يمثِّل انتهاكًا صارخًا لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة، ويُشكِّل تهديدًا لأمنها واستقرارها.

وأضافت الوزارة، أن هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها كيانُ الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما يُعرِّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيدٍ من التوتر والتصعيد.

كما أدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف، اليوم، العاصمة القطرية الدوحة، معربة عن تضامن الجزائر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الاستثنائي.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بأن ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي من توسيع رقعة اعتداءاته متعددة الأوجه والجبهات، ومن استهداف فريق المفاوضين حول إنهاء العدوان على غزة يثبت للعالم أجمع أن المحتل لا يجنح للسلام وأنه لا يرى سقفاً لتهوره وغروره وأنه لا يعبأ البتة بأبسط ما تتقيد به دول العالم من قيم وقواعد وضوابط.

في هذا الظرف بالغ الخطورة، يتعين على المجموعة الدولية أن تدرك الحتمية الملحة لتحمل مسؤولياتها كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي، ووضع حدٍ لجرائمه في حق الفلسطينيين، وكبح جماح تصعيده الذي يجر المنطقة بأسرها نحو دوامة لا متناهية من اللاأمن واللااستقرار.