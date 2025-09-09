الرسالة نت

القسام تدمر دبابة ميركافاه وتوقع قتلى وجرحى بصفوف طاقمها في جباليا

الرسالة نت - غزة

تمكّن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام صباح أمس الإثنين من تنفيذ عملية نوعية شمال قطاع غزة، حيث أغاروا على موقع يتحصن بداخله جنود وآليات الاحتلال في منطقة العمري وسط مدينة جباليا.

وأفادت الكتائب أن أحد مجاهديها تمكن من اعتلاء دبابة من طراز "ميركافاه" وإلقاء عبوة العمل الفدائي "برق" داخل قمرة القيادة، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقم الدبابة.

كما رصد مجاهدو القسام هبوط طيران مروحي للاحتلال في المكان لإجلاء قتلاه وجرحاه، وسط حالة إرباك أصابت قوات العدو.

وتأتي هذه العملية في إطار استمرار مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه بحق أبناء شعبنا.

