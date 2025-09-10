آخر مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 705

تتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها " إسرائيل" على قطاع غزة، منذ 705 يوما على التوالي، عبر مجازر لا تتوقف وعدوان واسع يستهدف المدنيين في القطاع ويفرض على الأطفال حصاراً مطبقاً أدى إلى وفاة العشرات منهم بسبب الجوع وسوء التغذية ويلاحق بالقتل طالبي المساعدات.

ووفقاً لوزارة الصحة فقد بلغ إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 2,444 شهيدًا وأكثر من 17,831 إصابة ، و400 شهيد آخرين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 140 طفلًا.

وافادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بارتقاء 49 شهيدا بنيران إسرائيلية منذ فجر اليوم في قطاع غزة.

اخر التطورات

واستشهد ،فجر اليوم الاربعاء، 5 مواطنين وأصيب آخرين باستهداف لخيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة الظاظا في شارع النصر غربي مدينة غزة ، وعرف منهم الشهيد محمد رشيد المصري ، ونجله حذيفة محمد رشيد المصري.

واطلقت فجر اليوم طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار بكثافة باتجاه منازل المواطنين في منطقة الصحابة ومحيطها بحي الدرج وسط مدينة غزة.