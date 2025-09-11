مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك في إطلاق نار داخل جامعة يوتا فالي

أعلنت شرطة الحرم الجامعي في جامعة يوتا فالي مقتل الناشط والمعلّق المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك بعد تعرّضه لإطلاق نار خلال مشاركته في فعالية داخل الحرم الجامعي مساء أمس.

وقالت الجامعة في بيان رسمي إن "رصاصة واحدة أُطلقت داخل الحرم باتجاه المتحدث الزائر"، مؤكدة أن الحادثة وقعت أمام الحضور وأحدثت حالة من الفوضى والهلع.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مارينا ميناس، كبيرة مسؤولي التسويق بالجامعة، أن كيرك أصيب برصاصة في رقبته ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثراً بجراحه.

يُذكر أن تشارلي كيرك كان أحد أبرز الأصوات المحافظة في الولايات المتحدة، وهو مؤسس منظمة "Turning Point USA" التي تهدف إلى نشر الأفكار المحافظة بين طلاب الجامعات. وكان من أشدّ المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، ويملك ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحقق الشرطة الأمريكية في ملابسات الحادث ودوافع منفذ الهجوم، الذي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن.