المتحدث باسم الأسطول العالمي: الاستهدافات لن توقف مسيرتنا نحو غزة

صرّح نبيل شنوفي، المتحدث باسم الأسطول العالمي لكسر الحصار، أن سفينتين تابعتين للأسطول تعرضتا في الساعات الماضية لاستهداف مباشر، وهما سفينة "فاميليا" التي ترفع العلم البرتغالي، وسفينة "ألمع" التي ترفع العلم البريطاني، مؤكداً أن كلا السفينتين قدمتا من إسبانيا.

وأوضح شنوفي لـ"الرسالة نت"، أن الاستعدادات تتواصل لوضع اللمسات الأخيرة على انطلاق الأسطول، حيث خرجت السفن الإسبانية من ميناء سيدي بوسعيد في العاصمة التونسية متجهة نحو ميناء بنزرت شمال تونس، على أن تلتحق بها السفن المغاربية والماليزية، إضافة إلى السفن التركية خلال اليومين المقبلين.

وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى تأجيل موعد الانطلاق نحو ميناء بنزرت إلى مساء الغد، تمهيداً للتوجه مباشرة إلى غزة.

وختم المتحدث باسم الأسطول بالتأكيد أن "التأخير لن يثنينا، بل يزيدنا عزيمة وإصراراً، وسننطلق رغم كل التحديات والاستهدافات، متوجهين إلى غزة عبر البحرين أواخر هذا الأسبوع بإذن الله".