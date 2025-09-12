أنس الشريف يُبحر نحو غزة

متابعة الرسالة نت

وسط أجواء من الحماس والأمل، أبحر اليوم قارب "الشهيد أنس الشريف" ليكون أحد أيقونات أسطول الصمود العالمي المتجه إلى شواطئ غزة، في رحلة تحمل رسالة إنسانية بامتياز: كسر الحصار المفروض منذ أكثر من 18 عاماً، ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ويحمل القارب اسم الشهيد أنس الشريف، الصحفي الشاب ومراسل قناة الجزيرة في غزة، الذي شكّل طوال عامي الحرب صوت الميدان ومرآة معاناة الفلسطينيين.

وكان الشريف من أوائل المراسلين الذين نقلوا صور المجازر لحظة بلحظة، متحدياً الخطر ومستعداً لدفع حياته ثمناً لنقل الحقيقة.

وقد ارتقى شهيداً في إحدى الهجمات الإسرائيلية التي استهدفته بشكل مباشر مع رفيقه الصحفي محمد قريقع وعدد من طاقم الجزيرة، بعد أن أصرت الطائرات الحربية على إسكات صوته الذي دوّى عالياً في تقارير الجزيرة.

اختيار اسم أنس الشريف ليحمل هذا القارب ليس مجرد تكريم لشهيد مهنة الكلمة، بل هو رسالة بأن الحقيقة التي دافع عنها لم تغرق في الدم ولا ستموت، بل ستواصل رحلتها فوق الأمواج.

رحلة مقاومة إنسانية

المنظمون أكدوا أن انطلاق القارب ليس مجرد تحرك رمزي، بل خطوة عملية ضمن قافلة متزايدة من السفن القادمة من موانئ عربية وأوروبية، تحمل على متنها نشطاء سلام، أطباء، حقوقيين، وصحفيين، إضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة من غذاء ودواء ومعدات إغاثة.

الرحلة، التي تواجه مخاطر اعتراض بحري إسرائيلي، تعكس إصرار المشاركين على إيصال رسالة واضحة للعالم: "غزة ليست وحدها".

آخر التطورات والتحديات

رغم التهديدات والاعتداءات، أعلنت هيئة الأسطول العالمي عازم على المضي في طريقه، بعد حادثة وقعت في ميناء سيدي بوسعيد ليلة الاثنين، حين شبّ حريق في إحدى السفن المشاركة، نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة إسرائيلية.

وتُشارك في الأسطول وفود من 45 دولة حول العالم، عربية وأجنبية، وسط استعدادات أمنية ولوجستية عالية.

وقد تعرّضت بعض السفن لأعطال تستدعي الصيانة، لكن المنظمين أكدوا أن البدائل جاهزة وأن بعض القوارب يمكن أن تلتحق لاحقاً بالرحلة إذا استدعى الأمر.

المنظمون كشفوا أيضاً عن تحليق طائرات مسيرة مجهولة المصدر فوق بعض السفن ليلاً، وهو ما اعتبروه رسالة تهديد مباشرة، لكنهم أكدوا أن هذه المحاولات لن تثنيهم عن هدفهم.

رسالة إلى العالم

رفع القارب عند انطلاقه الأعلام الفلسطينية إلى جانب رايات بيضاء كرمز للسلام، بينما ترددت هتافات تطالب بإنهاء الحصار فوراً ووقف جرائم الإبادة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للأسطول أن "الإبحار اليوم يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية، فإما أن يقف مع قيم الحرية والعدالة، أو يظل شريكاً في الجريمة عبر الصمت".

كما وجّهت الهيئة دعوة إلى الشعب التونسي للمشاركة في مراسم التوديع، باعتبارها لحظة تضامن تاريخي مع غزة، ورسالة قوية بأن القضية الفلسطينية ما زالت حيّة في وجدان الشعوب.

دلالات سياسية وإنسانية

ويأتي انطلاق "قارب الشهيد أنس الشريف" في وقت تتزايد فيه التحركات الشعبية والرسمية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة، كما يتزامن مع مبادرات تضامنية عالمية أبرزها المظاهرات الأوروبية والأميركية التي تطالب بوقف الحرب.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك البحري قد يعيد إحياء ذاكرة أساطيل الحرية السابقة، لكنه في السياق الراهن يحمل وزناً أكبر بسبب اتساع دائرة الغضب الدولي من حرب الإبادة.