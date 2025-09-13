أبو تريكة يقود أضخم حملة تضامن رياضي مع غزة

كشفت تقارير صحفية، أن أسطورة الكرة العربية والمصرية الأسبق "محمد أبو تريكة"، سيقود أضخم وأكبر حملة تضامن رياضي مع القضية الفلسطينية، في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأشارت إلى أن "أبو تريكة"، الذي يعمل محللاً رياضياً في قنوات "بي إن سبورتس القطرية"، تواصل مع بعض الشخصيات الرياضية المؤثرة، من كبار نجوم الكرة العربية والعالمية، بهدف إشراكهم بالحملة الأكبر لنصرة المستضعفين، وتسليط الضوء على معاناة الرياضيين الفلسطينيين.

وسيسلك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، مساراً قانونياً شاملاً، لحث المنظمات والهيئات الرياضية الدولية، على اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض لمعاقبة إسرائيل ( رياضياً) بسبب انتهاكاتها الواضحة، وعدم التزامها بالقوانين والمواثيق الأولمبية.

وحسب مقربين من "أبو تريكة"، فإن المبادرة لقيت استجابة عالية، و تفاعلاً كبيراً وغير متوقعاً، من كبار رياضيي العالم، بما فيهم مدرب مانشستر سيتي "بيب جوارديولا،" وأسطورة الكرة البرازيلية الأسبق "كاكا"، الذين أبدو دعمهم للحملة الإنسانية، بهدف وقف الجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال والنساء في غزة.