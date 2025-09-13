الأونروا: أكثر من 86% من مدينة غزة وجباليا تخضع لأوامر التهجير القسري

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أحياءً كاملة في مدينة غزة ومخيم جباليا يتم إخلاؤها حاليًا بفعل أوامر التهجير الصادرة عن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن أكثر من 86% من مدينة غزة باتت خاضعة لأوامر الإخلاء والتهجير، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض مئات آلاف المدنيين، من أطفال ونساء وكبار سن، لمخاطر المجاعة والمرض وانعدام المأوى.

وحذرت الأونروا من أن استمرار عمليات التهجير القسري يفاقم من تدهور الوضع الإنساني ويقوّض أي جهود لإيصال المساعدات أو حماية السكان، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات التي ترقى لجرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.