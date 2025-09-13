الرسالة نت

وفد قيادي من حماس يقدم العزاء باستشهاد البطل القطري بدر الدوسري

قدّم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس واجب العزاء باستشهاد الوكيل عريف بدر بن سعد الدوسري، الذي ارتقى إثر المحاولة الغادرة التي نفذها الاحتلال الصهيوني لاستهداف وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء الماضي.

وضم الوفد القيادي عزت الرشق، سهيل الهندي، عبد الجبار سعيد، جمال عيسى، أسامة حمدان، وأحمد مشعل، إلى جانب جمع من أبناء الحركة.

وأشاد عزت الرشق، في كلمة باسم قيادة حماس، بمواقف دولة قطر ودعمها الثابت لقضية فلسطين، مؤكداً أن امتزاج دماء الشهيد الدوسري بدماء الشعب الفلسطيني يجسد وحدة الدم والمصير. كما ثمّن جهود الدوحة ومصر في الوساطة لوقف العدوان على غزة، وحيّا صمود عائلة الشهيد ومواقفها الوطنية.

