الدفاع المدني: 6000 مواطن مشرّد في غزة واليوميات المعيشية باتت كارثية

قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف اليوم منازل مدنية عديدة دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العديد من الجرحى.

وأضاف بصل أن أكثر من 6000 مواطن أصبحوا مشرّدين بلا مأوى بعد استهداف منازلهم، مؤكداً أن سكان مدينة غزة يعيشون ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة في ظل الحصار والقصف المتواصل.

وأشار إلى أن أكثر من مليون إنسان في مدينة غزة مهددون بالموت نتيجة السياسات الإسرائيلية الحالية، محذراً من أن آلاف الأطفال باتت حياتهم مهددة بسبب التجويع وانعدام مقومات الحياة الأساسية وتدهور الوضع الإنساني بشكل خطير.