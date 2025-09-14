عمليات نسف وتهجير متواصلة في مدينة غزة

تعيش مدينة غزة منذ فجر اليوم تحت وطأة عدوان إسرائيلي غير مسبوق، حيث شنت قوات الاحتلال قصفًا مدفعيًا عنيفًا ومتواصلاً استهدف جنوب غرب المدينة، وأحياء تل الهوى والشجاعية، مخلفًا دمارًا واسعًا في البنية التحتية ومنازل المدنيين، ومجبرًا مئات العائلات على النزوح نحو مناطق أقل استهدافًا.

وفي تطور خطير، قصفت طائرات الاحتلال المسيّرة محيط مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، مستهدفة سيارة مدنية كانت تمر قرب البوابة الغربية للمستشفى. وأفادت مصادر طبية أن القصف تزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المنتشرة في محيط المستشفى، ما أثار حالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين الذين يتخذون من المستشفى مأوى لهم منذ بداية الحرب.

كما فجرت قوات الاحتلال ما تبقى من برج الملش قرب محطة بئر السبع في حي النصر شمال مدينة غزة، ونسفت عدداً من المباني السكنية في منطقة الزرقاء ومحيط بركة الشيخ رضوان، بعد أن أرسلت روبوتات مفخخة إلى داخل الحي لتدمير منازل المواطنين بشكل متعمد. وشهدت المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس قصفًا مدفعيًا مركزًا، بالتزامن مع عمليات تفجير واسعة في محيط الكلية الجامعية بشارع 8 جنوب المدينة، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من الحي وإجبار السكان على الفرار من منازلهم تحت القصف.

هذه التطورات الميدانية تؤكد استمرار سياسة الاحتلال في استهداف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، في إطار عمليات تهجير قسري ممنهج، وترك الأهالي بلا مأوى أو ملاذ آمن في مختلف مناطق القطاع.