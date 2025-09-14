الرشق: نتنياهو يسعى لتوسيع الصراع وجرّ المنطقة إلى الانفجار

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحاول نقل المعركة إلى الإقليم في مسعى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط والهيمنة عليه".

وأضاف الرشق في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، أن نتنياهو يسعى لتحقيق "أساطير غيبية تتعلق بما يسمى إسرائيل الكبرى"، محذرًا من أن ذلك "يضع المنطقة بأكملها على حافة الانفجار بسبب تطرفه ورعونته".

وتابع الرشق، أن قصف الاحتلال لفريق التفاوض في الدوحة يمثل "تعبيرًا فاضحًا عن رغبة نتنياهو في تدمير مسار المفاوضات، وتقويض دور دولة قطر الشقيقة، التي تبذل جهودًا حثيثة لإنجاح المحادثات ووقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وأكد أن قطر "تدفع ثمن نزاهتها ودورها الفاعل في الوساطة، وانتصارها للعدالة، ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان".

ودعا الرشق إلى أن تكون القمة العربية الإسلامية المرتقبة في الدوحة "انطلاقة لردع الاحتلال، وعزل كيانه المارق الذي تحكمه عصابة من المجرمين الفاشيين"، على حد تعبيره.

وأضاف: "لتكن قمة الدوحة إجماعًا تاريخيًا، تُسخّر فيه الأمة كل أدوات قوتها، لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، ووقف جرائم الاحتلال في الضفة والقدس ولبنان وسوريا واليمن وتونس وقطر".

كما دعا إلى أن تُشكل القمة "قرارًا عربيًا حاسمًا بوقف العدوان المتوحّش على قطاع غزة، ورفع الحصار فورًا، وحماية السيادة العربية والأمن القومي الجماعي للمنطقة".