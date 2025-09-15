الصحة: مثلث رعب يُحاصر مرضى وجوعى غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب. مُبينة أنه يتكون من "الجوع والقصف والحرمان من العلاج".

وشددت وزارة الصحة في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، على أن الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة تجاوز حدود الأزمة الى مستويات كارثية.

وأكملت: "الطواقم الطبية في المستشفيات لا يمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية".

واستدركت: "وزارة الصحة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذة للحياة، وعديد المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها".

وطالبت وزارة الصحة، كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 710 على التوالي، عدوانه العسكري وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع حصار مُطبق، وسط تصعيد واسع في القصف الجوي الذي استهدف مناطق مختلفة من القطاع.

ويُواجه قطاع غزة، الذي يعيش فيها أكثر من 2 مليون نسمة، أزمة إنسانية متفاقمة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، وسط تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والخدمات الصحية، لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.

وتحذر منظمات دولية من تفاقم الوضع الصحي والغذائي في القطاع، وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أفادت بأن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت بين مارس ويونيو/ حزيران من هذا العام، نتيجة استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية.